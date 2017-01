| Dirk Tietenberg

Torwart

Ganz unbekannt ist Marlon Sündermann (18) bei 96 nicht mehr. Marlon wer? Marlon Sündermann, die Nummer eins in der U 19 bei 96, hat beim DFB-Pokaltriumph von Daniel Stendels A-Junioren auf der Bank gesessen und im Viertelfinale gespielt. Der 18-Jährige steht jetzt vor seinem ersten großen Profi-Erlebnis, wenn er am Sonntag ins Flugzeug nach Spanien einsteigt.

Hannover. Die Not im Tor ist groß. Am Mittwoch und Donnerstag war Philipp Tschauner der einzige trainingsfähige Profi-Torwart. Samuel Sahin-Radlinger hat nach einer Zahn-Operation dicke Wangen. Gestern entschieden die Ärzte: Training nicht möglich. Heute soll Sahin-Radlinger wieder einsteigen.

Fehlt die Nummer drei. Timo Königsmann, das größte Torwart-Talent aus der 96-Jugend in den vergangenen Jahren, erlitt Anfang Dezember einen Bänderriss. Königsmann hat noch nicht mit dem Team trainiert, kann also womöglich nicht als dritter Torwart in Jerez de la Frontera trainieren. 96 schätzt die Chancen mit 50:50 ein.

Das sind immer noch gute Chancen für Marlon Sündermann. Im Training bei den Profis half der - mit 1,81 Meter nicht ganz so lange - Torwart häufiger aus und schlug sich auch in den vergangenen Tagen gut. Er ist ein mitspielender Torwart, sehr aktiv im Rauslaufen. In Göttingen bei seinem Club RSV 05 blieb er mal zwei Jahre ohne Gegentor. Bei der U 19 hielt er in dieser Saison sechsmal die Null. Gute Empfehlungen für den Trip nach Spanien.