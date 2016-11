TRAUMHAFT: Kenan Karaman, angespielt von Marvin Bakalorz, schießt in Braunschweig in den Winkel – 2:2! Foto: Team zur Nieden© Maike Lobback (Team zur Nieden)

| Dirk Tietenberg

NP Interview

Als Korkut-Transfer wurde Kenan Karaman (22) lange Zeit kritisch gesehen. Jetzt ist er Topscorer bei 96 und hat seinen Marktwert verzehnfacht (1,25 Millionen Euro laut „Transfermarkt“). Sein Vertrag läuft im Sommer aus, 96 verhandelt mit Karamans Berater Jan Schlaudraff. Im Derby schoss Karaman das 2:2 - ein Tor, mit dem der Angreifer endlich aus der Deckung kommt.

Hannover. Vier Tore, vier Vorlagen, Topscorer bei 96. Sehen wir gerade den besten Kenan Karaman?

Na ja, ich habe schon viel erlebt bei 96, ich bin etablierter und habe mir Gedanken gemacht, worauf es ankommen könnte.

Worauf kommt es an?

Wir bekommen Videos zusammegeschnitten. Video-Analyst Lars Barlemann stellt uns Bilder zusammen, und ich lasse mir zusätzlich privat nochmal etwas zusammenschneiden. Da sieht man Dinge, die man mitten im Spiel so nicht sieht. Man erkennt, wo man stehen muss, aus welchen Positionen man Tore machen kann. Ich habe dadurch einen viel besseren Überblick.

Ist das nicht seltsam, wenn man sich ständig selbst spielen sieht?

Manchmal frage ich mich: Was mache ich denn eigentlich da? Aber das ist gut so. Auf diese Weise bekomme ich die beste Rückmeldung zu meinem Spiel.

In der Außenwahrnehmung wurden Sie als Torjäger nie zuerst gesehen. 96 hat Martin Harnik, Artur Sobiech, Niclas Füllkrug. Kommen Sie jetzt aus der Deckung?

Das kann sein. Mir ist wichtig: Auch wenn ich nicht als erste Wahl wahrgenommen werde, will ich meine Leistung bringen. Auch wenn ich aus der zweiten Reihe komme. Ich bin jetzt an dem Punkt angelangt, wo ich sage: Ich muss mehr aus mir rauskommen. Ich möchte auf dem Platz erwachsener wirken und durch meine Erfahrung ein bisschen mehr vorangehen. Trotz meines jungen Alters.Auch privat möchte ich offensiver werden.

Sie sind erst 22 Jahre alt. Wie verläuft Ihr Privatleben?

Ich habe eine Freundin. Der Bezug zu meiner Familie ist mir sehr wichtig. Sie wohnt in Stuttgart.

Sie haben sich über Twitter auch über die Zustände in der Türkei mit Friedensbotschaften geäußert. Haben Sie ähnlich wie der Kollege Deniz Naki ein politisches Sendungsbewusstsein?

Ich halte mich da eher zurück. Meine Eltern kommen aus der Türkei, und ich habe dort viel Familie. Wenn dort etwas passiert, nimmt mich das einfach emotional mit. Das möchte ich auch mitteilen - mit Friedensbotschaften. Es ist aber nicht so, dass ich da eine bestimmte politische Richtung verfolge.

Wie nah sind Sie dran an einer Nominierung für die türkische Nationalmannschaft?

Ich weiß, dass ich sehr nah dran bin. Das weiß ich durch die Trainer der U 21. Es gab auch ein kurzes Gespräch mit Nationaltrainer Fatih Terim. Die Nominierung würde mir sehr viel bedeuten, weil ich schon mit jungen Jahren bei der U 21 war. Ich weiß aber, dass es schwierig ist, weil viele Spieler bei großen Clubs spielen.

Bei einem größeren Club zu spielen, ist das ein Argument bei den Vertragsverhandlungen mit 96?

Nein. Kaan Ayhan ist auch Nationalspieler und spielt in der zweiten Liga in Düsseldorf. Aber natürlich wird die Bundesliga in der Türkei eher wahrgenommen als die zweite Liga.

Besser, in der zweiten Liga zu treffen als in der Bundesliga auf der Bank zu sitzen. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Saison?

Zufrieden ist ein komisches Wort. Wirklich zufrieden können wir auch nicht sein. Unser Ziel ist der Wiederaufstieg. Einige Spiele von uns sind eher durchwachsen gelaufen. Wir haben noch keine richtige Konstanz drin. Wir mussten uns erst an die zweite Liga anpassen, aber ich glaube, dass wir jetzt wissen, worauf es ankommt.

Ist es einfacher oder schwieriger als in der Bundesliga, an Spielern vorbeizukommen?

Eher schwieriger. Es klingt komisch, aber in der Bundesliga hat man mehr Platz. In der zweiten Liga lassen die Verteidiger einen nicht so schnell los. Da sind immer zwei oder drei Spieler um dich herum. Aber ich arbeite an meiner Konstanz. Ich habe auch an meiner Sprungkraft gearbeitet. Ich habe erst mein erstes Kopfballtor in dieser Saison gemacht und danach noch zwei. Das ist doch schön, wenn das, was du trainierst, auch belohnt wird.

Wie laufen die Vertragsgespräche mit 96?

Bisher gab es eher nur Vorgespräche. Ich habe gute Leute im Rücken und lasse es auf mich zukommen.

Wie sehr ist 96 Ihnen ans Herz gewachsen?

Sehr. Ich habe viel hier erlebt. Und in der Türkei sagt man: Wenn man in einem Derby ein Tor für seinen Verein schießt, ist man auf ewig mit seinem Verein verbunden.

Sie sind selten verletzt. Machen Sie etwas besonders?

Nein. Ich versuche, gut zu leben, achte auf meinen Körper, trinke keinen Alkohol. Muskelverletzungen kann man so auch selbst vorbeugen.

Sie gehen gern shoppen. Was shoppen Sie eigentlich?

Ich habe so einen Schuhtick. Ich mag neue Sneaker. Dabei shoppe ich aber eher online. Ich bin auch jemand, der mal was bestellt und dann wieder zurückschickt. Meine Nachbarn sind so nett und nehmen die Pakete an.

Wer hat mehr Schuhe, Sie oder Ihre Freundin?

Ich glaube, wir sind da gleichauf.