2. Liga

Das macht 96 Hoffnung: Für das DFB-Pokalheimspiel am Mittwoch gegen Düsseldorf (18.30 Uhr) rückt Martin Harnik erstmal wieder in die Startelf

Hannover. . "Ich gehe davon aus, dass er für die erste Elf bereit steht", sagte Trainer Daniel Stendel. Er kündigte weitere personelle Veränaderungen an. So wird Salif Sane in die Abwehr rücken. aw