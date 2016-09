Heimspiel

Das Zuschauerinteresse an Hannover 96 in der zweiten Liga war bislang gut, aber ausbaufähig. Gegen St. Pauli gibt es nun erstmals eine ausverkaufte HDI-Arena.

Hannover. Mit einem Schnitt von 36 400 Zuschauern kann Hannover 96 bislang zufrieden sein – gegen Fürth kamen 38 400, gegen Dresden 39 200 und gegen Karlsruhe 31 700 – am Sonnabend (13 Uhr) gegen St. Pauli wird die HDI-Arena aber zum ersten Mal richtig voll in dieser Saison. „Wir werden ausverkauft sein“, sagt Stadionchef Thorsten Meier, also mit 49 000 Fans.

Die Gäste haben das volle Kontingent ausgeschöpft, knapp 5000 Karten gingen nach Hamburg, etliche St.-Pauli-Anhänger haben sich dazu im normalen Vorverkauf Tickets besorgt. Wer noch dabei sein will, muss sich beeilen: Nur noch rund 2000 Karten sind zu haben, am einfachsten gehts über die 96-Homepage.