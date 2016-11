TORE, TORE, TORE: Martin Harnik soll wieder treffen.© dpa

| Andreas Willeke

Hannover 96: Die Punktejagd beginnt

Wenn es darum geht, Tore zu erzielen, kann 96 auf Mister Zuverlässig setzen. In den letzten drei Pflichtspielen hat Martin Harnik fünfmal getroffen. Jeweils doppelt gegen Düsseldorf und Würzburg, dazu in Braunschweig. „Ich habe gebraucht, bis ich wieder in Form gekommen bin, weil ich die Vorbereitung größtenteils versäumt hatte“, sagte der Österreicher rund um die Länderspiele gegen Irland und die Slowakei, „aber jetzt kann ich wieder über 90 Minuten spielen und treffe derzeit auch das Tor, das macht Spaß.“