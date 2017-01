| Dirk Tietenberg

Ticker

Wen gibt 96 ab? Verstärkt sich 96 nochmal für die Rückrunde und die Mission Wiederaufstieg? Die NP fasst Fakten und Gerücht noch einmal zusammen.

Hannover. Im Januar sind Nachbesserungen möglich. 96 muss sich möglichst schon jetzt mit Blick auf den Bundesliga-Aufstieg verstärken. Die NP fasst exklusiv online noch einmal die Fakten und die Gerüchte zusammen.

Abgänge

Andre Hoffmann

Fakten: Hoffmann wird 96 verlassen. Der Wechsel nach Düsseldorf steht unmittelbar bevor. Hoffmann sitzt wahrscheinlich am Mittwoch schon im Fortuna-Trainingsanzug im Flugzeug – auf dem Weg nach Malta ins Trainingslager. Hoffmann soll sofort Stammspieler werden und in der nächsten Saison der Fortuna helfen, aufzusteigen.

Gerüchte: Ingolstadt will Hoffmann holen. Aber zu Düsseldorf hat Hoffmann wegen der Nähe zur Heimat Essen wesentlich mehr Bezug.

Babacar Gueye

Fakten: 96 wird den Stürmer verleihen.

Gerüchte: Gueye bleibt in der zweiten Liga, bekommt Spielpraxis in Karlsruhe, Kaiserslautern oder St. Pauli.

Florian Hübner

Fakten: Der Innenverteidiger will wechseln, um Spielpraxis zu bekommen, aber Trainer Daniel Stendel lässt ihn erstmal nicht ziehen. Hübner muss sich bis Ende Januar gedulden. Wenn er dann immer noch nicht mindestens Innenverteidiger Nummer vier ist, darf er gehen.

Gerüchte: Heidenheim hat sich offensichtlich zerschlagen, weil Hauke Wahl inszwischen aus Ingolstadt geholt wurde. Arminia Bielefeld und Bochum können ihn gut gebrauchen. Auch Ingolstadt könnte im Laufe des Januars noch eine heiße Adresse werden für „Hübi“: Von der Tribüne in der zweiten Liga in die Bundesliga-Startelf – wäre zumindest eine schöne Geschichte.

Felipe

Fakten: Soll im Januar wechseln, aber es gibt keinen Markt für Felipe.

Gerüchte: er bleibt bis zum Karriereende bei 96.

Marius Wolf

Fakten: Keine Chance im Profikader.

Gerüchte: Rückkehr zu 1860 München. Ein sehr vages Gerücht. Er sollte versuchen, nach einer Leihe Spielpraxis in der dritten Ligaa zu bekommen.

Charlie Benschop

Fakten: Wird nach der Reha und der langen Verletzung noch lange kein Spiel für 96 machen.

Gerücht: Reist nicht mit ins Trainingslager. Geplante Abgabe möglichst im Januar, Vertragsauflösung denkbar.

Noah Sarenren-Bazee

Fakten: Verdient bei 96 so wenig wie sonst nur Fynn Arkenberg (unter 100 000 Euro). Sein Vertrag (bis 2018) ist noch nicht verlängert.

Gerüchte: Schalke ist scharf auf Sarenren-Bazee, Wolfsburg und Leipzig ebenfalls. England hat seine Scouts längst auf die Rakete angesetzt.

Salif Sané

Fakten: Wechselt im Winter nicht.

Gerüchte: Gibt es immer.

Mike Bähre

Fakten: Der „Maiki“ ist 96er und bleibt.

Gerüchte: keine.

Tim Dierßen

Fakten: In der Hinrunde abgeschrieben bei den Profis.

Gerüchte: Bekommt bei Stendel eine letzte Chance und fährt mit ins Trainingslager.

Valmir Sulejmani

Fakten: Hoffnungsvoller Angreifer ohne Chance bei Stendel.

Gerüchte: Wechselt in die dritte Liga.

Zugänge

Guido Burgstaller

Fakten: Bester Torjäger der zweiten Liga. Sein Vertrag in Nürnberg endet im Sommer, er verlängert nicht, Nürnberg braucht das Geld.

Gerüchte: 96 soll bei Burgstaller angefragt haben. Konkreter ist die Nachfrage durch den FC Augsburg. Aus England meldeten sich ambitionierte Zweitligisten bei Nürnberg. Burgstaller wird wohl im Januar wechseln, aber nicht zu 96.

Philip Heise

Fakten: Der Linksverteidiger verlässt den VfB Stuttgart. Er war vor einem halben Jahr Thema bei 96. Jetzt nicht mehr. Die NP erfuhr: Kaderplaner Christian Möckel hat kein Interesse. Heise wird innerhalb der zweiten Liga zu einem Club aus dem oberen Tabellendrittel wechseln.

Gerüchte: Union Berlin verstärkt sich mit Heise. Düsseldorf ist Heises Heimat und braucht ebenfalls einen festen linken Verteidiger. Aber wer braucht den nicht?

Robert Hilbert

Fakten: Ausgemustert in Leverkusen. Wollte vor zwei Jahren mal nach Hannover, da wollte 96 ihn nicht. In dieser Transferperiode nie Thema in Hannover.

Gerüchte: 96 holt gar keinen rechten Verteidiger mehr.