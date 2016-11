2. Liga

Zwei Tage vor dem Spitzenspiel in Braunschweig (Sonntag, 13.30 Uhr, Eintracht-Stadion) äußerte sich 96-Trainer Daniel Stendel zum Derby: "Das Derby emotionalisiert viele Leute." Auch seine Mannschaft stellte der Trainer auf "den besonderen Charakter" des Duells ein. 96 macht außerdem ein Geheimnis um die Anreise und übernachtet anders als sonst üblich nicht in Braunschweig.

Hannover. Das Derby elektrisiert Fans, Mannschaft und den Trainer. Die Vorbereitung läuft nun doch anders als vor anderen Zweitligaspielen. Heute und morgen trainiert 96 geheim. Übernachtet wird diesmal nicht in einem Hotel in der Stadt des Gegners.

Dafür gab der 96-Trainer einige Details zur Aufstellung bekannt. Die 96-Rakete Noah Sarenren-Bazee wird in Braunschweig nicht von Anfang an spielen - er soll von der Bank aus für Tempo sorgen, wenn 96 ihn als Einwechselspieler braucht. Martin Harnik, der am Mittwoch im Training eine Schädelprellung erlitt, ist fit fürs Derby. "Ich gehe davon aus, dass Martin spielen kann", sagte Stendel. aw/dt