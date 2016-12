TORKNALLER: Guido Burgstaller trifft für Nürnberg fast, wie er will. Bundesligist Augsburg soll auch interessiert sein. Beim 2:0 der Nürnberger gegen 96 erzielte Burgstaller den zweiten Treffer für den Club.© dpa

| Dirk Tietenberg

Winterpause

Hannover 96: Burgstaller wäre ein Knaller

Nürnberg verkaufte Niclas Füllkrug im Sommer an 96. Einen anderen Stürmer behielt der Club für sich. Und Guido Burgstaller wurde Torjäger Nummer eins der zweiten Liga. 14 Treffer in 16 Spielen - es gab in der Geschichte der eingleisigen zweiten Liga nur acht Spieler, die in der Hinrunde häufiger trafen, darunter die 96-Stürmer Dieter Schatzschneider (17 Tore) und Siggi Reich (16). Schnappt sich 96 jetzt Torknaller Burgstaller?