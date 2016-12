GLÜCKLICHER PAPA: Charlison Benschop mit Sohnemann Charlie und Frau Kamila. Kurz vor Weihnachten wurde noch Tochter Mila geboren. Foto: Surrey

| Andreas Willeke

Privatleben

Hannover 96: Benschops Jahr ohne Fußball

Ist es nur Pech? Bei 96 landen über die Jahre immer mal wieder Spieler, die mehr in Arzt- und Reha-Zentren unterwegs sind, als für 96 zu spielen. Mikael Forssell und der jetzige Wolfsburg-Trainer Valerién Ismaël gehören in diese Reihe, in jüngerer Vergangenheit Felipe und aktuell Charlison Benschop.