2. Liga

Durch die Rückkehr von Uffe Bech hat sich die personelle Lage beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96 weiter entspannt.

Hannover. Der dänische Angreifer des Erstliga-Absteigers nahm am Montag wieder am Mannschaftstraining teil. Der 23-Jährige hat in dieser Saison noch kein Punktspiel bestritten. dpa