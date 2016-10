Hannover 96

Vermummte Gestalten in weißen Plastikanzügen zündeln, das Spiel in Berlin muss unterbrochen worden, dicht zieht der gesundheitsgefährdende Rauch durchs Stadion. 96 wird eine hohe Geldstrafe zahlen müssen. NP beantwortet Fragen zu den Vorfällen.

Hannover. Wie reagiert der Verein?

Die Spieler und Trainer Daniel Stendel wollten sich dazu nicht äußern. 96-Geschäftsführer Martin Bader sagt: „Wir sind froh, dass so viele Fans 96 zu Auswärtsspielen begleiten und für tolle Stimmung sorgen. Aber das geht auch ohne Pyro.“ Bader weiter: „Die Vorfälle sind bedauerlich, wir missbilligen sie. Alles, was gefährlich ist, hat im Stadion nichts zu suchen. Das werden wir im Dialog mit den Fans deutlich machen.“ Für Bader „ist klar, dass von allen Seiten versucht wird, die Täter zu ermitteln“.

Wie stehen die Chancen, die Täter zu finden?

Schlecht. Die Zündler versteckten sich in Plastikanzügen und hinter Fahnen. Werden sie ermittelt, kann ihnen die Strafe, die 96 an den DFB zahlen muss, teilweise aufgedrückt werden. Die Polizei wertet noch Aufnahmen aus. Zur Ablenkung der Ordner sollen die Zündler eine Prügelei vorgetäuscht haben. Sie nutzten die Zeit, um sich die Anzüge überzuziehen und ihr Feuerwerk zu beginnen.

Wie kommen die Pyros ins Stadion?

Viele Fans berichten von intensiven Eingangskontrollen, selbst Fahnen wurden abgeklopft. Denkbar, dass die Pyros am Tag vor dem Spiel im Stadion deponiert worden waren.

Haben die Ausschreitungen von bis zu 120 Chaoten in Berlin in der Nacht vor dem Spiel Konsequenzen für das Derby am 6. November in Braunschweig?

Die Braunschweiger Polizei hat sich die Personalien der Rabauken geholt, die an der Randale in Friedrichshain beteiligt waren. Nach NP-Informationen handelt es sich um mindestens 81 Personen. Die Polizei will sie alle für den Derby-Tag in Braunschweig mit einem Aufenthaltsverbot belegen. Heißt im Klartext: Sie dürfen die Stadt und die Umgebung des Stadions nicht betreten. Im Vorfeld hatte die Polizei bereits 143 bekannte Krawallmacher aus Braunschweig und Hannover für den 6. November ausgesperrt. „Es wird zurzeit abgeglichen, wie viele der 81 Personen, die in Berlin aufgefallen sind, bereits mit einem Aufenthaltsverbot belegt sind. Möglicherweise kommen zu den 143 noch einige dazu“, sagt Andrea Haase, Sprecherin der Polizeidirektion Braunschweig.

Wird es nach der Randale in Berlin doch wieder wie 2014 eine organisierte Anreise mit Bussen zum Derby nach Braunschweig geben?

Das Innenministerium verzichtet trotz der neuen Ereignisse auf die umstrittene Vorgabe. Jedes Spiel werde aus polizeilicher Sicht für sich betrachtet, erklärt Ministeriumssprecherin Svenja Mischel: „In enger Abstimmung mit den Vereinen hat sich die Polizeidirektion Braunschweig für ein anderes Vorgehen entschieden.“

von Andreas Willeke und Britta Mahrholz