Hannover 96

Hannover 96 kann am Sonntag gegen Würzburg wieder mit Niclas Füllkrug planen. Der Stürmer war zuletzt verletzt ausgefallen.

Hannover. ,,Es sprichst nichts dagegen, dass er am Wochenende dabei ist", sagte Trainer Daniel Stendel. 96 tritt am Sonntag gegen Würzburg an. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.