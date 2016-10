BRACH DAS TRAINING AB: Der 96-Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz. © Petrow

Hannover 96

Entwarnung: Bakalorz bricht das Training ab

Am Mittwochvormittag musste Marvin Bakalorz das Training abbrechen. Im Schusstraining verletzte sich der 96-Mittelfeldkämpfer am rechten Oberschenkel. Er ließ sich von Physio Jens Vergers neuen Golfcar ins Stadion bringen. Am Nachmittag gab es dann die Entwarnung - es ist keine schlimme Verletzung.