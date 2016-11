Hannover 96

Hannover. Das war ein Wochenende ganz nach dem Geschmack der 96-Fans. Braunschweig und Stuttgart spielten beide nur Unentschieden und die Roten rungen Erzgebirge Aue mit 2:0 nieder. Damit beträgt der Rückstand auf Braunschweig nur noch drei und auf die Stuttgarter nur noch zwei Punkte.

Sollte die Eintracht am nächsten Spieltag gegen 1860 München verlieren und der VfB gegen Nürnberg zu Hause auch nicht gewinnen, könnte 96 sogar an beiden Teams vorbeiziehen. Dafür muss natürlich zunächst das eigene Auswärtsspiel am Freitag bei Fortuna Düsseldorf gewonnen werden. Doch so schnell wie es nach oben gehen kann, kann es auch wieder nach unten gehen in der Tabelle.

Bei einer Niederlage in Düsseldorf würde wahrscheinlich nicht nur die Fortuna an den Roten vorbeiziehen - der Rückstand auf Platz acht beträgt nur drei mickrige Pünktchen. Das Rennen um die Aufstiegsplätze ist aktuell spannend wie selten zuvor. Stendels Truppe darf sich eigentlich keinen Ausrutscher erlauben. Im besten Falle grüßen die Roten nach dem nächsten Spieltag von Platz eins, im schlechtesten Fall droht der Rückfall auf Platz acht.