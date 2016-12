Der Schuss ins Glück für Hannover 96

Hannover 96

Sie haben ihn nicht mehr lieb, das machten die VfB-Fans schnell klar. Schon als nur sein Name bei der 96-Aufstellung genannt wurde, pfiffen sie laut. Das Duell der beiden Absteiger, die als Aufstiegsfavoriten gelten. Das Ganze vor der tollen Kulisse von 47 125 Zuschauern in der WM-Arena. Geleitet von einem Fifa-Schiedsrichter. Und in Kevin Großkreutz spielte auch ein Weltmeister mit – mehr geht eigentlich nicht in der zweiten Liga.

Stuttgart. Aber für die Stuttgarter Fans schien es vor allem noch mal die Gelegenheit zu sein, gegen Martin Harnik nachzutreten. Sechs Jahre hatte der Stürmer in Stuttgart gespielt, am Ende haben sie ihn als Sündenbock für den Abstieg abgestempelt. Die Rückkehr gestern war dann ganz besonders sein Spiel – als er das 1:1 erzielte, hatte er seine Antwort gegeben auf die Schmähungen. Harnik packte den Thor-Hammer aus. Es war sein achter Saisontreffer – eine Topquote. Auf Harnik ist bei 96 Verlass – was kümmern ihn da die Stuttgarter Fans.

„Es war ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel“, sagte der 96-Star hinterher. „Wir sind happy, als Sieger vom Platz zu gehen.“ Er hatte „gehofft, dass die Fans mich positiv überraschen, indem sie nicht pfeifen“. War nicht so. „Am Ende wäre ich aber noch trauriger gewesen, wenn die Leute mich ignoriert hätten und ich gar keine Spuren hinterlassen hätte.“

Keine Frage, der Ausgleich war verdient. 96 bestimmte vor allem in der ersten Hälfte das Spiel. Schnelles Umschalten mit überfallartigen Angriffen – so versucht der VfB, zum Erfolg zu kommen. Und so fiel auch das 1:0 mit der ersten Stuttgarter Chance (12.). Simon Terodde traf zum elften Mal, auf seine Treffsicherheit baut der VfB.

Trainer Hannes Wolf ließ seine Mannschaft ungewohnt mit einer Dreier-Abwehrkette verteidigen, Stendel blieb bei der Viererkette, in der überraschend Stefan Strandberg auf der Bank blieb. Salif Sané und Waldemar Anton bildeten das Abwehrzentrum. Oliver Sorg sollte die rechte Seite dichtmachen, das gelang ihm eher weniger gut. Miiko Albornoz, eigentlich Linksverteidiger, löste ihn ab (73.), machte es aber auch nicht besser. Rechts hinten hat 96 ein großes Problem.

Allerdings lief auch das VfB-Spiel nicht rund, sie leiden an ähnlichen Defensivproblemen wie 96.

So ging es mehr oder weniger fehlerhaft hin und her. Die Spannung stieg. Stuttgart wurde offensiver, 96 hatte Konterchancen, die nicht gut ausgespielt wurden. Harnik kam gar nicht mehr in Tornähe, aber als er gegen Niclas Füllkrug ausgewechselt wurde (79.), schickte ihm das Stadion das berühmte ohrenbetäubende Pfeifkonzert hinterher. Harnik kann es als Lob verbuchen – zumal er auf der Bank mitjubeln konnte beim Siegtor von Felix Klaus (87.), erneut vorbereitet von Noah Sarenren-Bazee. Die rote Karte für Timo Baumgartl in der Nachspielzeit hatte keine Auswirkungen mehr. Ein Topergebnis im Topduell – 96 schnuppert wieder am Aufstieg. Oben wird’s in der Tabelle eng.

„Ich bin sehr stolz auf das, was wir in den letzten Wochen geleistet haben“, lobte Stendel. „Die Mannschaft rückt immer dichter zusammen. Stark, wie sie aufgetreten ist, auch Martin Harnik hat sich nicht beeindrucken lassen.“

Willeke