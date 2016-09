Kommentar

Fünf Spiele Sperre - ernsthaft, DFB? Den Fall Sané ist völlig unverhältnismäßig, und daran trägt auch der Schiedsrichter eine Schuld. Ein Kommentar von Uwe von Holt.

Hannover. Natürlich darf man nicht Ursache und Wirkung verwechseln im Fall Salif Sané. Hannovers Abwehrstar hätte sich, seiner ambitionierten Mannschaft und den jetzt in einen nervigen Rechtsstreit mit dem DFB verwickelten 96-Funktionären viel Ärger ersparen können, wenn er sich am Sonntag professionell im Griff gehabt hätte. Die Provokation seines Gegners mit einem Tritt ans Bein und einem Wischer ins Gesicht zu beantworten, war so überflüssig wie fahrlässig – mit zwei Spielen Sperre hätte der DFB das Vergehen souverän ahnden können.

Die jetzt geforderten fünf Spiele sind im Vergleich zu ähnlich hohen Strafen bei wirklich fiesen Tätlichkeiten oder absichtlichen Fouls mit Verletzungsfolgen aber unverhältnismäßig. Leider ist die Rolle des jungen Schiedsrichters in diesem Fall entscheidend für die Härte des Urteils.

Sören Storks, ein 27-jähriger Westfale mit der Erfahrung von jetzt neun Zweitligaspielen, hatte bereits zuvor nicht alles richtig gesehen im 96-Spiel gegen Dresden – sein Auftritt nach dem Zeigen der roten Karte geriet dann jedoch zum schlechten Schauspiel. Als Sané ihn am Arm berührt hatte, was natürlich nicht erlaubt ist, drehte der Schiedsrichter theatralisch den Kopf, verzog die Miene und schaute angewidert auf den Spieler, als hätte der ihn gerade mit Grippe angesteckt. Erfahrene Schiris wie Felix Brych oder Manuel Gräfe hätten die Situation elegant gelöst – und schon gar nicht, das sagt auch der ehemalige Bundesligaschiedsrichter Babak Rafati aus Hannover, hätte eine echte Fachkraft so etwas strafverschärfend in ihren Bericht eingetragen. Das sei „Kindergarten“.

Theoretisch liegt Rafati mit dieser Einschätzung richtig. Praktisch muss 96 nun womöglich ein knappes Drittel der Hinrunde ohne seinen besten Abwehrspieler auskommen. Traurig.