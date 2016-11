| Dirk Tietenberg

Hannover 96

Platz vier, 21 Punkte - nach zwölf Spieltagen war gestern auch mal Zeit für eine Bilanz von 96-Trainer Daniel Stendel (42). „Unser Ziel ist der Wiederaufstieg nach 34 Spieltagen“, sagte er.

Hannover. Nun zog er ein Zwischenfazit und sprach über …

… das Positive der ersten Spieltage.

Wir sind schnell klargekommen mit der neuen Mannschaft. Wir haben ein gutes Gefühl innerhalb des Teams und haben es geschafft, das Umfeld mitzunehmen. Keiner will in der zweiten Liga spielen, wenn man in der ersten Liga war.

… die vielen Personalwechsel.

Dazu muss man etwas Wichtiges sagen: Die Mannschaft legt nach Wechseln, auch in der Halbzeit, eine gute Mentalität an den Tag. Das ist ein großes Plus. Es gibt eine große Konkurrenz bei uns, auch weil jetzt fast alle fit sind. Aus der Situation ergibt sich automatisch, dass man nicht immer mit der gleichen Elf aufläuft. Aber die Spieler müssen sich dem stellen. Jeder muss am Limit sein. Wenn man Spiele nicht gewinnt, dann gibt’s eben Reserven.

… die Unzufriedenen.

Wir zeigen den Spielern relativ viele Videos, um zu zeigen, wie wir sie aktuell sehen. Es gibt auch eine Grunderwartung, wenn mal jemand durchgefallen ist: dass ein unzufriedener Spieler zu mir kommt und sich erkundigt, warum er nicht spielt. Das gab es auch schon. Vor zwei Wochen kam einer und hat gefragt: Warum bin ich jetzt raus? Er sagt seine Meinung. Ich sage meine Meinung. Wenn der Spieler Gas gibt, bekommt er auch seine Chance. Die Reaktion muss sein: Kopf hochnehmen, weitermachen, Gas geben. Und ich muss sagen, dass da alle gut mitziehen, auch wenn nicht alle zufrieden sind.

… die Bedeutung der Psychologin Frauke Wilhelm.

Der Prozess ist fließend. Wir tauschen uns aus. Wir hatten die Situationen, dass wir nach Rückständen sehr gut zurückgekommen sind. Wir hatten die Situationen, dass wir im großen Kader nicht alle immer erreichen können. Es hat funktioniert, sie hat ihren Anteil daran, und ich bin froh, dass sie dabei ist.

… die Bedeutung von Jörg Sievers im Trainerteam.

Seine Meinung spielt sicher eine größere Rolle als bei vorherigen Trainern. Er bringt noch eine andere Sicht der Dinge mit rein, und ich kenne ihn schon sehr lange. Da ist vollstes Vertrauen da.

… seine Vorstellung von der Zusammenarbeit mit Martin Andermatt als Aufsichtsrat.

Ich stelle es mir nicht vor, weil ich noch keine Ahnung habe. Ich wusste vorher selbst nicht genau, welche Funktion dieser Aufsichtsrat hatte. Deshalb kann ich dazu nicht viel sagen. Ich konzentriere mich auf die Mannschaft. Wenn was kommt, wird mich schon jemand darauf ansprechen. Ich hatte mal Kontakt zu Martin Andermatt, als er noch in Deutschland Trainer und ich Spieler war. Jetzt habe ich ihn beim U-19-Spiel gesehen und Hallo gesagt.

… seine Angewohnheit, keine TV-Kommentare zu hören oder Berichte zu lesen.

Wenn es etwas ganz Wichtiges gibt, dann sagt mir der Pressesprecher Bescheid. Selbst in meiner Jugendtrainerzeit war es so, als es nicht so viele Nachfragen gab. Ich nehme mal an, das Interesse gegenüber meiner Person ist deutlich höher geworden. Ich will mich aber tatsächlich auf die Mannschaft, die Spieler und unser Ziel konzentrieren. Man verliert sonst die Aufmerksamkeit für das Wichtige. Damit fahre ich eigentlich ganz gut.

… die Stimmung im Umfeld.

Die Stimmung könnte nicht kritischer sein als meine Wahrnehmung. Wir sind auf einem guten Weg, aber ich hätte gern auch mehr Punkte. Das ist auch Teil der Wahrheit: Wir wollen nicht nur überzeugen, sondern so viele Punkte wie möglich bis Weihnachten sammeln.