Aufstellung

96-Trainer Daniel Stendel setzt heute (17.30 Uhr) auf volle Offensive. Martin Harnik steht nach NP-Informationen nach dem Muskelfaserriss im Kader.

Hannover. Harnik war im Abschlusstraining am Dienstag bei der Mannschaft. Stendel entschied kurzfristig: Der Stürmer ist heute dabei. Dafür opferte Stendel nach dem Ausfall von Felipe in Fynn Arkenberg einen weiteren Abwehrspieler.

Artur Sobiech, Kenan Karaman, Niclas Füllkrug, Sebastian Maier, Felix Klaus und nun noch Mike Bähre und Harnik. Mit sieben Offensiven im Kader gegen Karlsruhe will 96 wieder in in die Spur kommen. Das sind schon mal zwei Angreifer mehr als in Bielefeld. dt