Hannover 96

Der „Anstoß“ im Zeichen des Derbys: Wir begrüßen heute beim 96-Talk Marco Dehne, Ex-Profi beider Vereine, sowie die Braunschweig-Ikone Bernd Gersdorff. Um 18 Uhr beginnt der Livestream auf unserer Facebook-Seite.

Hannover. Ist der Knoten jetzt endlich geplatzt? Ist 96 nach dem 6:1-Pokaltriumph gegen Düsseldorf bereit fürs brisante Derby bei Tabellenführer Eintracht Braunschweig am Sonntag kommender Woche? Beim 88. Anstoß in der „Nordkurve“, Hannovers Fußballkneipe Nummer eins, werden wir darüber reden.

Los geht es heute um 18 Uhr, eine halbe Stunde vorher ist Einlass. Unser Moderator Christoph Dannowski begrüßt neben 96-Experte Andreas Willeke und Stürmer-Idol Dieter Schatzschneider zwei, die ganz genau wissen, warum Braunschweig derzeit so stark spielt. Marco Dehne war sowohl Profi bei den Roten (40 Spiele) wie auch bei der Eintracht (80 Spiele), schoss die Ü 40 von 96 vor einem Jahr zum deutschen Meistertitel und ist oft in Hannover, seine KickOff Soccerarena betreibt der 47-Jährige allerdings in Braunschweig.

Ein echter Eintracht-Fußball-Held ist der eigentlich in Berlin geborene Bernd Gersdorff. Der 69-jährige Ex-Nationalspieler, der auch für die Hertha, den FC Bayern und in den USA kickte, bestritt fast 250 Spiele für Braunschweig und wurde 1974 sowohl deutscher Meister (mit Bayern, er stand vom ersten bis zum zwölften Spieltag in der Startformation) wie auch Regionalliga-Meister (mit Braunschweig, wohin er während der Saison gewechselt war). Mit fast 100 Treffern ist der Stürmer einer der erfolgreichsten Eintracht-Torjäger aller Zeiten.

Im sechsten Anstoß-Jahr halten uns mit dem HDI, Heinz von Heiden, Herrenhäuser, die „Nordkurve“ und das Sporthaus Gösch als Sponsoren die Treue. Neu im Sponsoren-Team ist die Dr.-Buhmann-Schule.

Der Anstoß wird ab 18 Uhr live auf unserer Facebook-Seite übertragen - hier klicken.