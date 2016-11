Anstoß in der Nordkurve: mit Dieter Schatzschneider (li.), Marco Dehne, Moderator Christoph Dannowski, Bernd Gersdorf und Andreas Willecke.© Sielski

Hannover 96

"Anstoß": Hier fängt das Derby an!

Derbyfieber beim Anstoß der NP. Die Temperatur vor dem 96-Duell in Braunschweig stieg Donnerstag auf Sauna-Niveau. Volles Haus und heiße Diskussionen in der Nordkurve, Hannovers Fußballkneipe Nummer eins. „Die Leute in Braunschweig und Hannover brennen“, weiß Marco Dehne, der Wanderer zwischen den Derby-Welten.