| Dirk Tietenberg

Nordkurve

Das wird ein heißer Herbst für 96. Zwischen den beiden schwierigen Auswärtsspielen bei Union Berlin (Sonntag, 13.30 Uhr) und beim 1. FC Nürnberg (23. Oktober) wollen wir über die 96-Lage reden: Beim 87. Anstoß in der „Nordkurve“, Hannovers Fußballkneipe Nummer eins.

Hannover. Und wieder ist das Podium am 19. Oktober (diesmal ab 17.30 Uhr, Einlass 17 Uhr) spitzenmäßig besetzt. Unser 96-Fachmann Andreas Willeke begrüßt neben der Stürmer-Ikone Dieter Schatzschneider den 96-Rekordspieler Steven Cherundolo (37). Der US-Amerikaner trainiert aktuell die U 17 und hat als Ex-Kapitän noch immer einen Draht zur Profimannschaft. Cherundolo weiß außerdem, wie es mit der „Akademie“, der neuen 96-Talenteschmiede, weitergeht. Besonders freuen wir uns auf einen der Baumeister der schönen Europa-Zeit mit 96.

Norbert Düwel, damals Co-Trainer unter Mirko Slomka und vor einem Jahr noch Cheftrainer des aktuellen Gegners Union Berlin, erklärt als Top-Experte die DNA der zweiten Liga. Der 48-jährige Oberbayer wohnt nach wie vor in der Region Hannover. Im sechsten Anstoß-Jahr halten uns mit dem HDI, Heinz von Heiden, Herrenhäuser, die „Nordkurve“ und das Sporthaus Gösch als Sponsoren die Treue. Wieder dabei ist die Dr.-Buhmann-Schule.

Eintrittskarten für den unterhaltsamen Talk können Sie nicht kaufen – aber trotzdem live dabei sein. Wir verlosen 30x2 Tickets an alle, die sich formlos per Mail bewerben: np-aktion@?neuepresse.de. Der Anstoß wird außerdem live im Internet übertragen: auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.com/neuepresse. Dort können Sie sogar über die Kommentarfunktion Fragen an die Gäste formulieren – unser Moderator wird nach der Halbzeitpause einige davon weiterleiten. Viel Glück!