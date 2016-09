Fan-Aufruf

Schröder für 96

Alt-Kanzler Gerhard Schröder fordert lokale Firmen auf, Hannover 96 mehr Geld zu geben. Was halten Sie davon? Richtig so, 96 verdient mehr Unterstützung. Wieso denn an 96? Andere Vereine leisten genauso viel, werden aber viel weniger unterstützt. Die Firmen sollen sich lieber um wirklich wichtige Themen kümmern - zum Beispiel ökonomisch Schwache. Woher soll ich wissen, wem die Firmen ihr Geld geben sollten? 96? Wieso geben die Firmen ihr Geld nicht mir? Ist besser angelegt.