Transfer

96 hat am "Deadline Day" doch noch einen Transfer umgesetzt. Marko Maric (21) wird als Torwart Nummer drei aus Hoffenheim bis zum Sommer ausgeliehen. Am Dienstag trainierte Maric bereits mit der Mannschaft.

Hannover. Maric hat in allen U-Nationalmannschaften Kroatiens gespielt und war zuuletzt auch bei der U 21 dabei. Hannover ist eine weitere von vielen Stationen. Er stand 25-mal für den polnischen Erstligisten Lechia Danzig im Tor, achtmal spielte er für Rapid Wien. In Hoffenheim war er auch nur Torwart Nummer drei. 96 hat keine Kaufoption für Maric.

„Nach Rücksprache mit dem Trainerteam sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass wir einen weiteren Torhüter im täglichen Trainingsbetrieb der Profimannschaft einbauen wollen", erklärte Kaderplaner Christian Möckel. Maric lobte in einer ersten Erklärung seinen neuen Club: "Alle Eindrücke waren positiv. Die Treffen mit Torwart-Trainer Jörg Sievers und Cheftrainer Daniel Stendel waren überzeugend. Auch ich möchte am Ende meinen kleinen Teil dazu beitragen, dass Hannover 96 in die 1. Liga zurückkehrt.“