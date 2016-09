| Dirk Tietenberg

NP Interview

So viele Szenen hätte es nicht gebraucht beim 96-Debüt von Stefan Strandberg (26). Er war an allen Gegentoren beim 3:3 in Bielefeld beteiligt, das 1:2 erzielte er halb selbst. „Nicht das, was man sich wünscht, sagte Trainer Daniel Stendel, „aber er wird das schnell verarbeiten.“