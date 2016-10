Hannover 96

Der Ersatztorwart kommt stattdessen zum Einsatz.

Hannover. Philipp Tschauner hat sich beim 1:2 in Berlin am Sonntag an den Adduktoren verletzt. Das ergab eine Untersuchung.

Wie lange er genau ausfällt, ist offen. Der 96-Torwart kann jedoch definitiv am kommenden Sonntag in Nürnberg nicht eingesetzt werden.

Damit kommt Ersatztorwart Samuel Sahin-Radlinger zu seinem ersten Ligaeinsatz, beim Pokalsieg in Offenbach (3:2) hat er bereits eine gute Figur gemacht.

aw