96-Topspiel-Versicherung: HDI hilft, dabei zu sein

Die Saison wird eingeläutet und Hannover 96 erwartet zwei Topspiele in der HDI Arena. Borussia Dortmund und der FC Bayern München sind zu Gast – das sind zwei echte Garanten für restlos ausverkaufte Kulissen. Zwei Spiele, die kein Fan verpassen möchte! Gewinne mit der „96-Topspiel-Versicherung“ von HDI Tickets für die spannenden Bundesligapartien und je eine exklusive Kaufoption dazu.

Hannover. Die „96-Topspiel-Versicherung“ von HDI geht in diesem Jahr in die vierte Runde. Diese bietet dir nicht nur die Gewinnchance auf je zwei Tickets für die Topspiele gegen Borussia Dortmund (28. Oktober 2017) oder Bayern München (20.-23. April 2018) in dieser Saison. Du erhältst zusätzlich auch die exklusive Kaufoption auf zwei Tickets für das nächste Bundesliga-Spiel in der Saison 2018/19, wenn die „Roten“ wieder gegen Neuer, Müller und Co. auf dem Rasen der HDI Arena antreten.

Sende uns einfach eine E-Mail mit dem Stichwort des jeweiligen Topteams (Dortmund oder Bayern) zusammen mit der Antwort auf die Frage: Wie viele Unfälle passieren jährlich?an:

topspielversicherung@hdi.de

Tipp: Die Antwortet findest du auf www.hdi.de/erwarte-das-unerwartete.

Volljährige Personen sind berechtigt, am Gewinnspiel teilzunehmen. Bitte gebe deinen vollständigen Namen, Alter, Telefonnummer, Emailadresse und postalische Anschrift an*. Eine Bewerbung ist bis einschließlich dem 20.10.2017 (Hannover 96 vs. Borussia Dortmund) bzw. 13.04.2018 (Hannover 96 vs. Bayern München) möglich. Die Gewinner werden durch Losverfahren ermittelt und per Mail über den Gewinn benachrichtigt. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen. Mit Ihrer Teilnahme am Gewinnspiel stimmen Sie den Teilnahmebedingungen zu.

*Die Daten werden nur zur Abwicklung des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht.

HDI wünscht allen Teilnehmern viel Glück bei dem Gewinnspiel.