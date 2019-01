Warum ist das neue Breitensport-Zentrum für 96 und die Stadt so wichtig?

Stephan Weil, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen

„Sport ist vor allem Breitensport. Im neuen Zentrum von Hannover 96 können Aktive aus den unterschiedlichsten Abteilungen zusammen trainieren. Viel Erfolg für diese wichtige neue Einrichtung.“

Stefan Schostok, Oberbürgermeister der Stadt Hannover

„96 ist mehr als Fußball und 96 ist mehr als Profisport. Mit diesem neuen und hochmodernen Angebot unterstreicht der Verein seine wichtige Rolle für den Breitensport in Hannover und bietet seinen Mitgliedern eine attraktive Anlaufstelle für Fitness und Gesundheit.“

Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender Landessportbund Niedersachsen

„Wir gratulieren unserem größten Mitgliedsverein zur Eröffnung des Vereinssportzentrums Stadionbrücke. Wir freuen uns über dieses sichtbare Bekenntnis von Hannover 96 zum Breitensport im Verein. Das Vereinssportzentrum ist eine gelungene Ergänzung der bestehenden Angebote von Sportvereinen in Hannover.“

Benjamin Chatton, Geschäftsführer Hannover Concerts

„Kein Spitzensport ohne Breitensport. Die Sportregion Hannover dürstet nach verbesserten Rahmenbedingungen - auch in der Spitze, aber vor allem in der Breite. Somit ist es begrüßenswert, dass Hannover 96 mitten in der Stadt für seine Mitglieder neue Möglichkeiten schafft, um ihren Sport zentral zu leben.“

Hajo Rosenbrock, Vorstandsvorsitzender TK Hannover

„Das neu Sportzentrum von 96 ist wichtig für unsere wachsende Stadt, denn wir Vereine müssen aktiv Sportstätten für immer mehr gesundheitsorientierte Familien schaffen. Wir freuen uns mit unseren Freunden von 96, dass sie nun den Weg in den Breitensport einschlagen und ebenfalls in Fitness und Kindersport viele Menschen begeistern werden.“

Roland Krumlin, Geschäftsführer Stadtsportbund Hannover

„An exponierter Stelle erhält Hannover 96 eine moderne Multifunktionssportstätte für sein vielseitiges Sportangebot. Mit Fitness- und Gesundheitssport sowie dem Programm für Kinder und Jugendliche stärkt 96 seinen Stellenwert auch als Breitensportverein.“

Rolf Jägersberg, Präsident VfL Eintracht Hannover

„Das ist ein guter Schritt mit einem tollen Konzept. Die Publikation des Breitensports war bei 96 lange überfällig. Der Stammverein von 96 erhält einen höheren Stellenwert. Was mir wichtig ist, dass die angrenzenden Vereine fair miteinander umgehen.“

Stefanie Eichel, Geschäftsführerin eichels: Event

„Hannover ist eine bewegte Stadt. Das Sportzentrum schafft neue, interessante Angebote und noch mehr Vielfalt, um immer mehr Menschen zu motivieren und aktiv am Gemeinschaftsleben teilhaben zu lassen. Es wird ein wichtiger Baustein für die Zukunft ganz nah am aktuellen Gesundheits- und Bewegungszeitgeist sein.“

Warum ist das neue Breitensport-Zentrum für 96 und die Stadt so wichtig?

Stephan Weil,

Ministerpräsident

des Landes Niedersachsen

„Sport ist vor allem Breitensport.

Im neuen Zentrum von

Hannover 96 können Aktive

aus den unterschiedlichsten

Abteilungen zusammen trainieren.

Viel Erfolg für diese

wichtige neue Einrichtung.“

Stefan Schostok,

Oberbürgermeister

der Stadt Hannover

„96 ist mehr als Fußball und 96 ist mehr

als Profisport. Mit diesem neuen und

hochmodernen Angebot unterstreicht

der Verein seine wichtige Rolle für den

Breitensport in Hannover und bietet

seinen Mitgliedern eine attraktive

Anlaufstelle für Fitness und Gesundheit.“

Reinhard Rawe,

Vorstandsvorsitzender

Landessportbund Niedersachsen

„Wir gratulieren unserem größten Mitgliedsverein

zur Eröffnung des Vereinssportzentrums

Stadionbrücke. Wir freuen uns über dieses sichtbare

Bekenntnis von Hannover 96 zum Breitensport

im Verein. Das Vereinssportzentrum ist

eine gelungene Ergänzung der bestehenden

Angebote von Sportvereinen in Hannover.“

Benjamin Chatton,

Geschäftsführer Hannover Concerts

„Kein Spitzensport ohne Breitensport.

Die Sportregion Hannover dürstet nach

verbesserten Rahmenbedingungen -

auch in der Spitze, aber vor allem in der

Breite. Somit ist es begrüßenswert, dass

Hannover 96 mitten in der Stadt für seine

Mitglieder neue Möglichkeiten

schafft, um ihren Sport zentral zu leben.“

Hajo Rosenbrock,

Vorstandsvorsitzender TK Hannover

„Das neu Sportzentrum von 96 ist wichtig für

unsere wachsende Stadt, denn wir Vereine

müssen aktiv Sportstätten für immer mehr

gesundheitsorientierte Familien schaffen. Wir

freuen uns mit unseren Freunden von 96, dass

sie nun den Weg in den Breitensport einschlagen

und ebenfalls in Fitness und Kindersport

viele Menschen begeistern werden.“

Roland Krumlin,

Geschäftsführer Stadtsportbund

Hannover

„An exponierter Stelle erhält Hannover

96 eine moderne Multifunktionssportstätte

für sein vielseitiges Sportangebot.

Mit Fitness- und Gesundheitssport

sowie dem Programm für Kinder und

Jugendliche stärkt 96 seinen Stellenwert

auch als Breitensportverein.“

Rolf Jägersberg,

Präsident VfL Eintracht Hannover

„Das ist ein guter Schritt mit einem tollen

Konzept. Die Publikation des Breitensports

war bei 96 lange überfällig. Der Stammverein

von 96 erhält einen höheren Stellenwert. Was

mir wichtig ist, dass die angrenzenden Vereine

fair miteinander umgehen.“

Stefanie Eichel,

Geschäftsführerin eichels: Event

„Hannover ist eine bewegte Stadt. Das Sportzentrum

schafft neue, interessante Angebote

und noch mehr Vielfalt, um immer mehr Menschen

zu motivieren und aktiv am Gemeinschaftsleben

teilhaben zu lassen. Es wird ein

wichtiger Baustein für die Zukunft ganz nah

am aktuellen Gesundheits- und Bewegungszeitgeist

sein.“