Zu den guten Vorsätzen für das neue Jahr zählen mehr Sport, gesündere Ernährung und mehr Motivation, sich zu bewegen. Da kommt die Eröffnung der neuen Sportheimat von Hannover 96 goldrichtig. Nach den offiziellen Feierlichkeiten wartet am Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein buntes Programm an der Stadionbrücke 9 auf alle interessierten Sportfreunde. Wer noch heute oder am morgigen Sonntag vor Ort Mitglied werden will, für den gibt es ein attraktives Eröffnungsangebot mit unschlagbaren Vorteilen:

■ einen Freimonat im Wert von 49 Euro

■ dazu das Startpaket im Wert von 96 Euro kostenlos

(Eingangstests, Körperanalyse & Trainingsplanung)

■ Getränke-Flatrate

■ exklusives Sportshirt für die ersten 500 Mitglieder im

Vereinssportzentrum