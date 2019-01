Auf diesen Tag haben alle bei Hannover 96 hingefiebert, seit es am 30. August 2017 mit der Grundsteinlegung an der Stadionbrücke den Startschuss für das neue Vereinssportzentrum gab. Am morgigen Sonntag wird nach einer für ein 10-Millionen- Euro-Projekt rekordverdächtig schnellen Bauzeit aus dem Traum nun Wirklichkeit: Mit der offiziellen Eröffnung des Vereinssportzentrums schreibt Hannover 96 ein neues, großes Kapitel der Vereinsgeschichte. Große Ereignisse müssen gebührend gefeiert werden, und natürlich geschieht das am Sonntag nach dem 96-Motto „Niemals allein“: geladene Vertreter aus Sport, Vereinen und Verbänden sowie viele Prominente aus der hannoverschen Stadtgesellschaft werden den besonderen Tag mit Hannover 96 feiern und darauf anstoßen, dass auch diese Geschichte eine Erfolgsgeschichte wird.

Andreas Kuhnt, der bekannte NDR-Moderator, wird durch die Veranstaltung führen. Valentin Schmidt, der Aufsichtsratsvorsitzende des Hannover 96 e.V., der viele, viele Jahre des Klubs mitgeprägt hat, hält die Eröffnungsrede. Matthias Brodowy, der großartige Kabarettist, Sänger und Pianist aus Hannover, wird einen ganz persönlichen, humoristischen Blick auf 96 werfen. Nach einer Talkrunde ist die anschließende Führung durch das neue Vereinssportzentrum dann natürlich Chefsache: Martin Kind wird sie übernehmen. Für Kind ist das Projekt an der Stadionbrücke nach dem Bau der HDI Arena und dem Nachwuchsleistungszentrum in der Eilenriede der dritte Meilenstein in seiner Amtszeit. Insgesamt hat Hannover 96 damit in den vergangenen Jahren rund 100 Millionen Euro in Infrastruktur gesteckt, durch die der Verein und der Profifußball für die Zukunft gut aufgestellt sind.