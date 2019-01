Herr Feldmann, Herr Pollmann, das größte Bauprojekt in der Vereinsgeschichte von Hannover 96 wird am Sonntag mit der offiziellen Eröffnung Realität. Was macht das neue Vereinssportzentrum zu dem Leuchtturmprojekt, wie es Klubchef Martin Kind genannt hat?

Feldmann: Das Vereinssportzentrum wird die neue Heimat für alle Mitglieder und Aktiven. Wir wollen nach dem Wegzug vom geschichtsträchtigen, aber maroden Vereinsheim in der Clausewitzstraße eine neue und vor allem belebte Heimat schaffen. Wichtig war es, möglichst viele Mitglieder mit den Angeboten zu erreichen und viele Abteilungen zu integrieren. Das war aufgrund der vielfältigen und unterschiedlichen Anforderungen und auch Wünschen in den 17 Abteilungen gar nicht so einfach. Ich denke aber, dass wir einen guten Mix für die unterschiedlichen Interessen gefunden haben. In Hannover ist das Projekt einzigartig, und in dieser Dimension könnten nur wenige Vereine in Deutschland eine solche Investition stemmen.

Was bietet das neue Vereinssportzentrum den Mitgliedern?

Pollmann: Die dort integrierten Angebote setzen sich aus erfolgreichen bestehenden Angeboten (zum Beispiel Abteilungssport, Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Feriencamps) und aus neuen Angeboten (Pekip, Kindersportschule, Gesundheits- und Fitnessbereich) zusammen. Uns war es auch wichtig, nicht nur den Bestand zu bedienen, sondern die Angebote zukunftsorientiert zu entwickeln. Das Vereinssportzentrum wird ein Familienzentrum. Das bedeutet, dass für Babys bis hin zu den Senioren Angebote vorhanden sind und auch die Familie parallel Sport treiben kann. Um es noch einmal klar zu sagen: Jede Altersstufe soll bei uns eine sportliche Heimat finden.

Welche Abteilungen finden an der Stadionbrücke eine neue Heimat – und warum werden die Abteilungsstandorte, die über Hannovers Stadtteile verteilt sind, weiter betrieben?

Feldmann: Bereits zum Zeitpunkt der ersten Planungen wurde deutlich, dass es beim Neubau nur um die Kapazitätserweiterungen für die Abteilungen gehen wird. Dies basiert zum einen darauf, dass die Bedürfnisse so groß und unterschiedlich sind, dass diese gar nicht alle gedeckt werden können, und zum anderen darauf, dass die Konzentration an einem Standort nicht zielführend ist. Es wird immer Menschen in Hannover geben, die den Sport in ihrem Stadtteil ausüben möchten. Das sollen sie bei Hannover 96 natürlich auch zukünftig tun.

Pollmann: Erweiterte Kapazitäten können wir vor allem den Abteilungen bieten, die gleichartige Anforderungen – sprich eine Sporthalle – haben. Dies sind unter anderem Badminton, Floorball, Tanzen und Tischtennis. Für die Abteilungen Dart und Schach gibt es einen separaten Raum, der auch für Besprechungen oder kleine Veranstaltungen genutzt werden kann. Die Triathleten und Leichtathleten können sich für ihre Lauf- und Radeinheiten in der neuen Heimat treffen, umziehen und duschen.

Was wird 96 bieten, was andere nicht haben?

Feldmann: Wir werden ein abteilungsübergreifendes Athletiktraining anbieten. Mit dem Athletiktraining erlangen die Mitglieder die notwendige Grundfitness, um dann abteilungsspezifisch die jeweilige Sportart zu trainieren, sich nicht nur einseitig zu belasten und möglichst verletzungsfrei zu bleiben. Bei diesem Angebot kommen dann auch die Mitglieder ins Spiel, die in ihren Abteilungen vorrangig nicht im Vereinssportzentrum trainieren. Ziel ist es, dass die Mitglieder der unterschiedlichen Abteilungen gemeinsam trainieren. Wir möchten damit auch das Vereinsleben und die Gemeinschaft im Verein neu beleben. So trainieren beispielsweise Tischfußballer, Leichtathleten, Sportkegler und Dartspieler gemeinsam, was so nie der Fall war oder möglich gewesen wäre.

Der Fitness- und Gesundheitsmarkt ist heiß umkämpft: Warum sollen sich die Menschen bei 96 fit und gesund halten?

Feldmann: Laut einer Umfrage erreichen nur 43 Prozent der Deutschen das Mindestmaß an Bewegung pro Woche. Im Jahr 2010 waren es noch 60 Prozent. Das sind erschreckende Zahlen. Unsere Aufgabe wird es sein, die Menschen über die Folgen von mangelndem Sporttreiben, aber auch über die notwendige gesunde Ernährung zu informieren. Dafür werden wir Seminare und Workshops anbieten.

Spielt die Digitalisierung auch beim Fitnesstraining eine Rolle?

Pollmann: Alle Fitnessgeräte sind digitalisiert, das ist nahezu einmalig in Hannover. Die Digitalisierung spielt gerade für das richtige Training eine entscheidende Rolle. Trainingsgeschwindigkeit, -intensität und -dauer werden vorgegeben und so kann auch nicht falsch trainiert werden. Die Mitglieder können auf Wunsch per App ihren Trainingsstand und ihre Fortschritte verfolgen. Den aktuellen Trend des Functional- Trainings – Arbeiten mit dem eigenen Körpergewicht – nehmen wir ebenfalls auf.

Im neuen Vereinssportzentrum entsteht ein neues Format, die 96-Kindersportschule. Was ist darunter zu verstehen und was macht deren Reiz aus?

Pollmann: Die Kindersportschule ist ein Angebot für Grundschulkinder und folgt auf das Kinderturnen. In festen, kleinen Gruppen werden hier anhand eines Stundenplans diverse Sportarten ausprobiert. Wir möchten die Kinder in dem Alter gerne motorisch vielseitig ausbilden. Die Sporthallen wurden hierfür mit einem attraktiven und in Hannover einmaligen Gerätepark ausgestattet.

Vervollständigen Sie bitte diesen Satz: Sonntagabend, wenn die Eröffnung des Vereinssportzentrums erfolgreich gelaufen ist, dann ...

Feldmann: … dann gehe ich noch einmal ganz alleine durch das Vereinssportzentrum, lasse die vergangenen Monate Revue passieren und mache mir später zu Hause eine Flasche Wein auf.

Pollmann: … dann gönne ich mir ein Bier - oder zwei – und freue mich auf Montagmorgen, wenn das erste Mitglied zum Trainieren kommt.