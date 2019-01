Mit der Baugenehmigung 06667/2016 wurde es im Juni vor drei Jahren amtlich: Es kann losgehen mit der neuen Sportheimat für Hannover 96. Für ein Großprojekt gilt dabei das bewährte Lebensmotto: Gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Drei Monate dauerten die Sondierungsarbeiten auf dem Gelände, auf dem das Vereinssportzentrum gebaut werden sollte. Es wurden bis zu neun Meter tiefe Löcher gebohrt, um zu klären, ob sich Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Bauplatz befinden. Nach gründlicher Arbeit kam dann die erlösende Nachricht: Alles in Ordnung, auch die letzte Hürde war damit genommen. Bei der Grundsteinlegung am 30. August 2017 wurde eine Zeitkapsel einbetoniert – inklusive 96-Maskottchen. Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok half dabei genauso tatkräftig mit wie die beiden Architekten Claus P. Schulze und Martin Müller. Von diesem Tag an konnte man dem Vereinssportzentrum wie einem kleinen Kind beim Wachsen zusehen – sozusagen im Schnelldurchlauf.

Es dauerte nicht lange, bis die Grundmauern des Rohbaus standen. Mitte Dezember 2017 wurden die Decken für die beiden Sporthallen geliefert und mit einem Autokran auf die Mauern gesetzt – eine spektakuläre Aktion. Parallel begannen die Arbeiten auf dem Außengelände.

2018 konnte man Woche für Woche den Fortschritt beobachten. Ein Autokran brachte die Treppen, im März wurden die ersten Fensterelemente angeliefert. Und als später die ersten egym-Fitnessgeräte über die Dachterrasse ins Gebäude kamen, gab es auch innen ein Gefühl dafür, auf was sich die 96- Mitglieder ab kommendem Montag freuen dürfen.