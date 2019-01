Myanmar hautnah – Livemultivisionsvortrag Peter Witt

Traumhafte Landschaften und Strände, süchtig machende Farben, gleißendes Gold und die größte ethnische Vielfalt Asiens finden sich in Myanmar - einem Paradies für die Sinne.Peter Witt präsentiert eine berührende Rundreise durch dieses magische Land. Mit seinem Vortrag begegnet er denMenschen und der Kultur Myanmars auf Augenhöhe. Lassen Sie sich von dieser faszinierenden Bilder- und Filmrundreise verzaubern. Das Konzert findet am Mittwoch, den 13. Februar um 18 Uhr in unserem Festsaal im Bevenser Weg 10 statt. Der Eintritt beträgt 6 Euro.

Old Time Jazz mit Boogielicious

Das deutsch-niederländische Boogie-, Blues und Jazz Duo, mit Eeco Rijken Rapp (Piano, Gesang) und David Herzel (Schlagzeug), präsentiert ein überaus abwechslungsreiches Programm. Es reicht vom klassischen Boogie-Woogie über erdigen Soul-Blues bis hin zu Rock'n'Roll, Spirituals, New Orleans- und Old Time Jazz. Die beiden Musiker waren u. a. mit Paul Kuhn, Klaus Doldinger und weiteren bekannten Künstlern auf Tour. Das Konzert findet am Freitag, den 22. Februar um 18 Uhr in unserem Festsaal im Bevenser Weg 10 statt. Der Eintritt beträgt 7 Euro.